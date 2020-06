Kraftwerksdaten liefen ins Leere

Wie sich am Montag herausstellte, haben die Gemeinden des Eferdinger Beckens eine Evakuierung am Tag vor der Flutung ausgeschlagen. „Das war am 3. Juni. Wir dachten, das Schlimmste wäre bereits vorbei“, sagt Goldwörths Bürgermeister Johann Müllner ( ÖVP). Niemand hätte damit gerechnet, dass die Donau in der folgenden Nacht noch um rund einen Meter ansteigen würde. Müllner bestätigt aber, dass viele Betroffene wussten, dass ihre Häuser im Hochwassergebiet stehen. Das sei auf jedem Baubescheid vermerkt, auch um die Gemeinde vor Schadenersatzansprüchen zu schützen.