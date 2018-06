Enteignung: "Hitlerhaus" wird für Republik wohl viel teurer

Seitens der Finanzprokuratur, die die Interessen der Republik als Anwalt und Berater vertritt, geht Präsident Wolfgang Peschorn davon aus, dass das Gutachten in der nächsten Verhandlung vom Sachverständigen noch erörtert wird. Ein dementsprechender Antrag werde, wenn erforderlich, eingebracht.

Zum laufenden Verfahren will er sich nicht im Detail äußern, nur so viel: „Letztendlich geht es um das Festsetzen einer angemessenen Entschädigung und nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Die Republik Österreich wird eine rechtskräftige Entscheidung akzeptieren“, kündigt Peschorn an. Ob diese bereits durch das Urteil des Landesgerichts Ried zustande kommt, ist allerdings fraglich: Es ist in diesem Zivilverfahren die erste Instanz.