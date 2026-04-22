Nach blutigen Gewalttaten in Linz wird Sicherheitsgipfel einberufen

Nach den jüngsten Gewalttaten in Linz haben Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und Stadtrat Michael Raml (FPÖ) angekündigt, für Mai einen Sicherheitsgipfel, den zuvor auch schon Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) gefordert hatte, einzuberufen.

Vertreter der Polizei sowie aus dem Präventions- und Sozialbereich werden eingeladen. Es sollen sicherheitsbehördliche als auch sozialpolitische und präventive Aspekte behandelt werden, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.