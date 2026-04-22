Nach blutigen Gewalttaten in Linz wird Sicherheitsgipfel einberufen
Nach den jüngsten Gewalttaten in Linz haben Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und Stadtrat Michael Raml (FPÖ) angekündigt, für Mai einen Sicherheitsgipfel, den zuvor auch schon Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) gefordert hatte, einzuberufen.
Vertreter der Polizei sowie aus dem Präventions- und Sozialbereich werden eingeladen. Es sollen sicherheitsbehördliche als auch sozialpolitische und präventive Aspekte behandelt werden, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.
Passant niedergestochen
Anlass sind drei Vorfälle in Linz innerhalb weniger Wochen. Mitte März wurde auf der Landstraße ein Passant niedergestochen und ein zweiter schwer verletzt, vergangene Woche schlug ein Mann auf dem Südbahnhof einem anderen mit einem Beil auf den Kopf und verletzte ihn schwer.
Polizei erschoss Angreifer
In beiden Fällen kannten sich Täter und Opfer nicht. Ebenfalls vergangene Woche erschoss die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand in Notwehr einen mit Schere und Spritze bewaffneten Mann in einer Linzer Wohnung.
"Die jüngsten Vorfälle haben viele Menschen in Linz verunsichert. Gerade deshalb ist es wichtig, die Situation sachlich aufzuarbeiten und gemeinsam mit den zuständigen Stellen konkrete Schritte zu beraten", meinten Prammer und Raml. Der genaue Termin für den Gipfel befinde sich derzeit in Abstimmung.
Kommentare