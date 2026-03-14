Messerangriffe in Linzer Innenstadt: Opfer stirbt im Krankenhaus

Am Samstagabend kam es in der Linzer Innenstadt zu zwei Messerattacken, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigt. Ein Mann griff gegen 17.50 Uhr in der Bismarckstraße eine Person an und verletzte sie. Anschließend bewegte sich der Täter in Richtung Landstraße, wo er eine weitere Person attackierte.