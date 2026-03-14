Messerangriffe in Linzer Innenstadt: Opfer stirbt im Krankenhaus
Ein Mann attackierte am Samstagabend in Linz zwei Personen mit einem Messer, ein Opfer verstarb. Die Hintergründe sind unklar.
Am Samstagabend kam es in der Linzer Innenstadt zu zwei Messerattacken, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigt. Ein Mann griff gegen 17.50 Uhr in der Bismarckstraße eine Person an und verletzte sie. Anschließend bewegte sich der Täter in Richtung Landstraße, wo er eine weitere Person attackierte.
Der mutmaßliche Täter wurde gegen 18.00 Uhr in der Volksfeststraße festgenommen. Das zweite Opfer erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.
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