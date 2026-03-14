Oberösterreich

59-jähriger Welser wurde tot aus der Traun geborgen

Eine Obduktion soll die für die Polizei bisher ungeklärte Todesursache des Mannes klären.
14.03.2026, 17:01

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Auto mit Blaulicht vor Rettungswagen.

In Schleißheim (Bezirk Wels-Land) wurde am Freitag eine männliche Leiche aus der Traun geborgen. Beim Toten handelt es sich um einen 59-Jährigen aus Wels, bestätigte eine Polizeisprecherin der APA Medienberichte.

Leichenfund in Wiener Keller: Fremdverschulden vom Tisch

Wie der Mann ums Leben gekommen ist, war am Samstag noch nicht bekannt. Es wurde eine Obduktion angeordnet, bei der die Todesursache festgestellt werden soll. Zur Frage, ob es Hinweise auf Fremdverschulden gibt, machte die Sprecherin keine Angaben.

Wels
Agenturen  | 

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