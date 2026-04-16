Beilattacke in Linz: Polizeipräsenz auf Südbahnhofmarkt verstärkt

Der 30-jährige Verdächtige befindet sich inzwischen in der Justizanstalt Linz, die Staatsanwaltschaft konnte zu Mittag noch keine näheren Angaben machen.

Nach dem Beilangriff Mittwochmittag am Linzer Südbahnhofmarkt auf einen 40-Jährigen wird die Polizei in den kommenden Tagen dort verstärkt präsent sein, um das Sicherheitsgefühl vor Ort zu gewährleisten, teilte der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich Michael Babl am Donnerstag mit.

Die Polizei betonte, dass es sich "nach derzeitigen Erkenntnissen um einen tragischen Fall mit einem "Zufallsopfer" handelt". Aktuell gebe es keine Hinweise, "dass der Südbahnhofmarkt selbst Teil des Motivs war. Für die Bevölkerung besteht keine generelle Gefährdungslage", so Babl.

Der mutmaßliche Täter, ein Österreicher, habe sein Opfer völlig unvermittelt attackiert. Der 40-Jährige wollte gerade in einem Schanigarten am Markt Platz nehmen, als er angegriffen und schwer verletzt wurde. Ein Mitarbeiter des Lokals sei mit einem Messer in der Hand hingelaufen und kam dem Opfer zu Hilfe. Der Täter ergriff indes die Flucht, lief in Richtung der nächsten Polizeiinspektion und geradewegs zwei Beamten in die Arme, die ihn festnahmen.