Mann in Linzer Innenstadt mit Axt attackiert

Wie die Polizei dem KURIER bestätigt, kam es am Mittwochvormittag in der Linzer Innenstadt zu einer Attacke mit einer Axt. Ein Mann soll einen Security-Mitarbeiter einer Raffeisenbank schwer verletzt haben.

Der Angriff ereignete sich am Südbahnhofmarkt. Der Verdächtige soll das Opfer schon zuvor mit der Axt verfolgt haben, woraufhin der Bankangestellte floh und sich laut einem Bericht der Krone hinter dem Werbeschild eines Lokals versteckte. Der Angreifer konnte ihn aber erkennen und versetzte ihm mehrere Hiebe, woraufhin das Opfer blutüberströmt zu Boden ging.

Der Koch eines nahegelegenen Lokals leistete Erste Hilfe, während der Verdächtige flüchtete. Kurze Zeit später konnte er allerdings von der Polizei gefasst werden. Offenbar hatte er Polizisten angepöbelt, welche ihn dann festnahmen. Erst später dürfte sich herausgestellt haben, dass es sich mutmaßlich um den Axt-Angreifer handelt.

Die Hintergründe der Tat sind bisher noch völlig unklar. "Ob sich der Verdächtige und das Opfer schon vorher kannten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Verletzte wird im Moment im Krankenhaus behandelt", hieß es seitens der Polizei.