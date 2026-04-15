Niederösterreich

Großeinsatz auf Südbahn: Person von Zug erfasst und verschwunden

Die Feuerwehr Mödling wurde zu einem Einsatz zur Menschenrettung alarmiert. Die Person war aber verschwunden.
Birgit Seiser
15.04.2026, 08:12

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Ein Zug wie evakuiert

Zu einer Vollbremsung sah sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr der Lokführer eines Cityjets gezwungen. Der Mann hatte auf der Südbahn auf dem Weg von Wien nach Wiener Neustadt eine Person auf den Gleisen gesehen, die trotz seines schnellen Handelns laut seinen Angaben von dem Zug erfasst wurde. 

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling war sofort zum Unfallort alarmiert worden. Der Einsatzgrund lautete Menschenrettung. Als die Einsatzkräfte aber bei der Bahnüberfahrt Friedrich-Schiller-Straße ankamen, konnten sie keine verletzte Person sehen. Auch eine Suche nach dem Verletzten blieb erfolglos. Es wird davon ausgegangen, dass die Person doch nicht voll von dem Zug erfasst wurde und nach dem Vorfall einfach weggerannt ist. 

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Dennoch entschied man sich, den Zug zu evakuieren. Insgesamt 250 Personen wurden aus den Garnituren gebracht. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute den Zugführer. Die Sperre der Strecke konnte nach einer Stunde beendet werden. 

kurier.at  | 

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