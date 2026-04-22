Oberösterreich

Linz: Verurteilter Betrüger nach Flucht in Hamburg gefasst

Mann wegen Betrugs zu 38 Monaten Haft verurteilt. Seit Mai 2025 befand er sich im gelockerten Vollzug.
22.04.2026, 08:35

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat mit deutschen Kollegen in Hamburg einen flüchtigen Verurteilten geschnappt, der sich im September 2025 im gelockerten Vollzug die Fußfessel heruntergeschnitten hatte und untergetaucht war.

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Der 21-Jährige, der laut Polizei wegen Betrugs 2024 in Linz zu 38 Monaten Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden war, trug seit Mai 2025 die Fußfessel. Am Montag wurde er in Hamburg festgenommen, er befindet sich in Auslieferungshaft

Linz Deutschland
Agenturen  | 

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