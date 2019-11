Nach Bit und Byte in die Diplomatie

Bei Temperaturen um die 25 Grad und zischenden Wellen des Mittelmeers am Strand zwischen Tel Aviv und Jaffa will keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommen. Auch nicht bei der Innviertlerin Karin Kosina. „Obwohl ich hier meinen Traum lebe“, versichert die stellvertretende Leiterin der Österreichischen Botschaft in Tel Aviv.

Die Diplomatin, die in Utzenaich aufwuchs, wird Weihnachten wie jedes Jahr daheim feiern. „Dieses Flair, mit allen Traditionen brauche ich. So wie meinen jährlichen zweiwöchigen Sommerurlaub daheim“, sagt sie. Viel über ihre Heimat, aber noch mehr über ihr „unglaublich pulsierendes, junges und spannendes“ Arbeitsumfeld hier weiß die erste Botschaftssekretärin den Mitgliedern einer Oberösterreich-Delegation zu berichten. Kosina, die über ein Jahr an der Botschaft arbeitet, unterstützt dabei ihre neue Chefin Hannah Liko, die seit Oktober Botschafterin in Israel ist.