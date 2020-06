Mutter und Sohn als Räuber-Duo

Der Banküberfall in Pfaffstätt war in dieser Woche bereits die dritte Straftat, wo Mütter zu Komplizen ihrer Sprösslinge geworden sind – und umgekehrt wie im Falle der heroinabhängigen Mutter aus dem Bezirk Linz-Land, die ihre 11-jährige Tochter zu Deals mit Drogenersatzstoffen mitgenommen haben soll. Die Frau soll in nur einem Jahr im Raum Wels Suchtgift im Wert von 14.000 Euro verkauft haben. Der Fall wurde am Donnerstag bekannt. Am Tag davor schnappte die Polizei einen 15-jährigen Seriendieb. 116 Mal soll er zugelangt und die Beute, vorwiegend Süßigkeiten, mit seiner Mutter genascht haben. „Diese Eltern-Kind-Konstellation bei Straftaten ist eher unüblich. Wir hoffen, dass das eine Ausnahme bleibt“, so die Polizei.

Der Bankfilialleiter aus Pfaffstätt hat sich inzwischen von seinem Schock erholt. Daran, seinen Beruf nach drei bewaffneten Überfällen in 35 Dienstjahren aufzugeben, denkt er nicht. Der 54-Jährige erlebte am Weltspartag 1997 eine Geiselnahme in seiner Bank. Im Mai 2009 wurde er zum zweiten Mal ausgeraubt. Alle drei Fälle wurden aufgeklärt.