Müllrowdys im Visier der Stadtwächter

Achtlos weggeworfene Getränkedosen, Zigarettenstummel und zerknüllte Tschick-Packungen oder neben dem Gehsteig entsorgte Pappbecher können Müllsündern in Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz künftig teuer zu stehen kommen. Nachdem der oö. Landtag am vergangenen Donnerstag den Weg dafür gesetzlich freigemacht hat, wird die Stadt nun mit größter Eile seinen Ordnungsdienst die Straferlaubnis erteilen, um unmittelbar gegen Schmutzfinken und Umwelt-Rowdys einschreiten zu können.

Die zunehmende Vermüllung des öffentlichen Raumes wird vor allem in größeren Städten zu einer immer lästigeren Plage. Die Kosten für Reinigungsdienste sind bereits enorm. In OÖ wurde in den vergangenen Jahren intensiv über eine Novellierung des Landes-Abfallgesetzes diskutiert, um unbelehrbare Müllsünder direkt bei der Tat abstrafen zu können.