Motorradfahrer in Oberösterreich tödlich verunglückt

Ein 71-jähriger Steirer ist am Donnerstag in Weyer (Bezirk Steyr-Land) mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Bezirk Weiz war auf einer Kreuzung mit einem Pkw, der von einer 49-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten in Niederösterreich gelenkt wurde, kollidiert. Er stürzte und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, berichtete die Polizei.