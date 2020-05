Motorradfahrer im Innviertel bei Sturz schwer verletzt

In Lengau (Bezirk Braunau) hat am Freitagabend ein 22-jähriger Salzburger die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der Mann war Richtung Friedburg unterwegs, als ihm in einer starken Linkskurve auf der teilweise feuchten Fahrbahn das Hinterrad wegrutschte.

Der Mann schlitterte gegen eine Leitschiene und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit der Rettung ins Spital nach Salzburg gebracht.