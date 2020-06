Mordversuch: 20-Jähriger in Haft

Nachbar Heinz L. hatte sich gerade den Film „Stirb langsam“ mit Kopfhörern angeschaut und war dabei, die DVD zu wechseln, als er Schreie aus der Wohnung unterhalb hörte: „Eine junge Frau hat ’Hör auf, hör auf’ geschrien. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht“, schildert er. Ein anderer Nachbar, der mit dem Tatverdächtigen Tür an Tür wohnt, hat von dem Vorfall gar nichts bemerkt. „Ich habe noch geschlafen und bin erst aufmerksam geworden, als schon die Polizei da war“, sagt Thomas F.

Weitere Anrainer gaben an, der Tatverdächtige habe die Wohnung in dem Mehrparteienhaus nach der Scheidung seiner Eltern übernommen. Von einer festen Freundin wissen sie nichts. „Er hat öfter Damenbesuch gehabt, aber das ist in dem Alter normal“, sagt eine Nachbarin.