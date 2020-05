Mordfall Paulina: Stiefvater erhängte sich

Laut Mauhart habe damals nichts auf eine bevorstehende Verzweiflungstat hingewiesen. "Die einzig logische Erklärung ist daher, dass er in den Tagen darauf mitbekam, dass sich sein Sohn bei den Einvernahmen von ihm abgewendet hat." Wie berichtet, soll der 19-jährige Konstantin K. bei Paulinas Ermordung und der Beseitigung der Leiche mitgewirkt haben. Gegenüber Mauhart soll Klaus K. behauptet haben, dass ihm Stimmen die Tötung des Mädchens befohlen hätten. "Er hat gesagt: ,wenn ich klar im Kopf gewesen wäre, hätte ich so etwas nie getan'." Die Stimmen will er auch in der U-Haft gehört haben. Ein diesbezüglich vom Gerichtspsychiater Reinhard Haller angefertigtes Gutachten wird für nächste Woche erwartet.



Mauhart will nun den Sohn in seiner Zelle besuchen. "Es war immer der Wunsch seines Vaters, dass ich mich auch um ihn kümmere. Bisher war das rechtlich aber nicht möglich."



Farid Rifaat, Anwalt von Konstantin K., ist davon wenig begeistert: "Ich sehe keinen Anlass, mein Mandat jetzt niederzulegen. Das wäre auch disziplinarrechtlich nicht unproblematisch."