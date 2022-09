„Monogamie ist die leidenschaftlichste Beziehungsform"

„Wir haben evolutionsbiologisch ein großes Interesse an Beziehungen, weil sie ja die Grundlage für Familien sind. Das ist in Zusammenhang mit der Kinderaufzucht besonders wichtig. Die Sozialpsychologie hat festgestellt, dass Frauen mehr Interesse an Beziehungen haben als Männer“, erläuterte er eingangs. „Wir interessieren uns für Beziehungen, aber wir wissen dann interessanterweise doch relativ wenig darüber. Es fehlt uns der weise Großvater bzw. die weise Großmutter, die uns sagen kann, wie es gehen könnte. Das wollte ich (mit dem Buch, Anm.) ein bisschen kompensieren.“

Unersetzbarkeit der Monogamie

Eine der 40 verrückten Wahrheiten Lehofers ist die Unersetzbarkeit der Monogamie. Wenn man Menschen frage, ob sie an die Monogamie glaubten, sei das eine ähnliche Frage, ob sie an Gott glaubten. Wenn er gefragt werde, antworte er, opportunistisch wie er sei, wie werde an so etwas glauben? „Wer hält das schon durch? Das halten nur jene durch, denen nichts anderes übrig bleibe. Entweder weil sie zu wenig Geld haben, denn eine serielle Monogamie ist teuer, oder sie sind verklemmt oder emotional nicht so drauf. Sie glaubten von sich selbst, dass sie so unattraktiv sind, dass sie, wenn sie unter der Haube sind, nicht noch einmal riskieren sollen. Es gibt schon Monogame, aber so viele Herzensmonogame gibt es interessanterweise auch wieder nicht.“ Er selbst sei eigentlich ein großer Anhänger der Monogamie. Weil dahinter die Idee stecke, dass man dem anderen alles sein könne. Und umgekehrt. Es sei eine faszinierende Bindungsvision.

Vollkommensheitsanspruch

Eine funktionierende monogame Beziehung sei eine wunderbare Angelegenheit, aber auch hier könne der andere nicht alles sein. Es sei ein Vollkommenheitsanspruch enthalten. Es sei die leidenschaftlichste aller Beziehungsformen. Denn Leidenschaft bedeute nicht, alles, was möglich sei, zu leben, sondern Leidenschaft bedeute, das, was man jetzt lebe, ganz zu leben. „Das, was jetzt ist, ist das einzige Wichtige im Leben.“