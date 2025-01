Mobbingvorwürfe: Disziplinaranzeige gegen Spitzenpolizisten aus OÖ

Eine Spitzenbeamtin soll in Chats und Gesprächen von dem Kollegen gemobbt worden sein. Letzterer soll ebenfalls als Führungskraft bei der Polizei OÖ tätig sein.

Rolle der Polizeispitze wurde geprüft

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich nahm Donnerstagabend zum laufenden Verfahren Stellung. Am Verhalten der Polizeispitze seien in der Causa aber keine Verfehlungen festgestellt worden. Die Vorwürfe gegen Führungskräfte der Landespolizeidirektion Oberösterreich seien "von einer in der Sektion I im BMI eingerichteten und von der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit (Sektion II) unabhängigen Kommission geprüft“ worden, es seien "umfangreiche Befragungen und Erhebungen durchgeführt“ worden.