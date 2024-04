Oberösterreichischer Polizist soll Partnerin geohrfeigt haben

Der Beamte soll seine Partnerin in flagranti mit einem anderen Mann erwischt haben. Daraufhin soll er der Lebensgefährtin zwei Ohrfeigen verpasst haben.

Einen Bericht der Kronen Zeitung bestätigte die Polizei der APA auf Anfrage. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

An dem Abend soll es bereits zuvor bei einem Fest einen Polizeieinsatz gegeben haben, da das Paar so heftig in Streit geraten war. Laut Bericht war auch beträchtlicher Alkoholkonsum im Spiel.