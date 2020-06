Mittendrin statt nur dabei: „Schäxpir“ kennt keine Tabus

So könne beispielsweise die belgische Koproduktion „Chicks for money and nothing for free“ eine Art praktische Lebenshilfe für Mütter pubertierender Söhne sein. „Da stehen fünf junge Männer nackt auf der Bühne und lassen wirklich kein Detail über ihre Begierden aus.“

Es sei gerade die Vermittlung schwer verdaulicher Themen, der sich das zehnköpfige Team im Auftrag des Landes OÖ stellt. „Theater kann das am besten“, betont Plöchl, die das Festival heuer zum zweiten Mal leitet.

Die Idee, auch den öffentlichen Raum und versteckte Winkel zu bespielen, kommt von dem Trend des „site-specific-theatre“, der sich in der jungen Szene weltweit größter Beliebtheit erfreut. „Dabei passt sich das Theater an die örtlichen Begebenheiten an. Der Raum spielt im Stück also eine tragende Rolle“, erklärt Plöchl.

So steht etwa ein Raumschiff im Ursulinensaal, an der Straßenbahnhaltestelle Unionkreuzung wird statt gewartet getanzt , in einer finsteren Halle der Tabakfabrik wird ein Boxring aufgestellt, und das Zwischenmagazin wird zum Tummelplatz für Pubertierende.