Mittelschüler attackiert Lehrer im Turnunterricht mit Holzstab

Eigentlich ist die Turnstunde eine angenehme Abwechslung zum Unterricht. Doch in einer Mittelschule in Linz musste die Polizei in die Turnhalle zu einem Einsatz ausrücken.

Ein Schüler sei aggressiv geworden und habe den Lehrer mit einem Holzstab attackiert. Die Kollegen des Pädagogen sollen ihm zur Hilfe geeilt sein, hätten den Erstklässler jedoch nicht beruhigen können – deshalb wurden auch die Einsatzkräfte verständigt.

Der Schüler wurde schließlich von der Polizei zur Untersuchung in den Neuromed Campus Linz gebracht. Verletzt wurde jedenfalls niemand, bestätigte die Landespolizeidirektion.

