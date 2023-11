"Terrorstaat Israel"-Plakate: Aufregung im SOMA Linz

Nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel im Oktober spitzte sich die Debatte auch in Europa zu, der Antisemitismus steigt. Auch in Linz. Da musste die Polizei bereits zwei Mal wegen antisemitischer Aushänge in die Wiener Straße zum Sozialmarkt (SOMA) fahren.

Beim Eingang steht eine Tafel mit der Aufschrift „Informationen zum Weltgeschehen“. Direkt darunter war bis vor kurzem zu lesen: „Terrorstaat Israel – Heimat der neuen Nazis“.

Beim ersten Besuch der Polizei hätte das Personal nicht gewusst, wer diese „Informationen“ aufhängen würde, sagte Stadtpolizeichef Karl Pogutter.

