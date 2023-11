Die Donaulände in Linz ist ein beliebtes Naherholungsgebiet mitten im Zentrum. Neben den Grünflächen direkt am Fluss ist die Donaulände auch Anlegeplatz für zahlreiche Tourismusschiffe. Heuer legten bereits 1410 Schiffe mit rund 197.000 Passagieren in Linz an.

Die Touristen werden mit Bussen von den Schiffen abgeholt und zu verschiedenen organisierten Programmen in Linz gebracht. Damit Zufahrt sowie Aus- und Einsteigen erleichtert wird, soll nun die Busspur unterhalb des Lentos Kunstmuseums verbreitert werden.

