Mit vielen Tiefs nach elf Tagen am Ziel

Ich kann nur vermuten, dass die Schmerzen auf dem Sattel nichts sind im Vergleich zu den Höllenqualen, die sich im Kopf abspielen. Nach einem weiteren Einbruch einen Tag vor dem Ziel konnte sich Markus noch einmal aufraffen und fuhr in den letzten 24 Stunden ein Rennen, das olympiaverdächtig war.

Zieleinfahrt zu "I am from Austria"

Man könnte ja meinen, dass die Höhenmeter nach den Rocky Mountains zurückgelegt waren, aber ganz zum Schluss warteten noch die Apalachen, die zwar nicht so hoch sind, aber viele steile Pässe liefern. Die letzten Stunden im Begleitfahrzeug werde ich nie vergessen: das Kämpfen, dann bei Sonnenaufgang endlich wieder das Blitzen in Markus’ Augen, weil er wusste, dass er seinen Traum nach vielen Tiefs doch noch verwirklichen konnte. Und schließlich die Zieleinfahrt zu den Klängen von „I am from Austria“, die Überreichung der Finisher-Medaille und ein Sprung in den Atlantik mit dem Team.