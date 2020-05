Mit Traktor von Straße abgekommen

Bei einer Kollision mit einem Transporter ist Samstag früh das Auto eines Deutschen in Kopfing (Bezirk Schärding) aufgeschlitzt worden. Der Lenker wurde bei dem Zusammenstoß am Fuß verletzt. Das Auto des 67-Jährigen hatte sich in einer Rechtskurve am Anhänger eines entgegenkommenden Transporters verfangen, der Kleinwagen des Pensionisten wurde dadurch aufgerissen.

Kurz nach 7 Uhr kam die Feuerwehr zu dem Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte mussten den 67-Jährigen mit einer Bergeschere aus seinem Auto befreien, ehe er medizinisch versorgt werden konnte. Der Mann wurde von der Rettung in das Spital eingeliefert.