Mit Kampagne den Bikern ins Gewissen reden

Den Zweiradrittern soll auch praktisch geholfen werden. Immerhin steigt die Zahl der Motorradfahrer in OÖ massiv. Von 535.000 österreichweiten Zulassungen finden sich mehr als 93.000 in OÖ. In Zeiten der Staus und der Parkplatznot nehmen neben den Freizeitfahrern auch die Alltagsbiker zu. Damit sie alle zum Saisonstart rascher fit für den Straßenverkehr werden, hat das Land heuer die Förderungen für „Warm-up“- und Intensivtrainingskurse in den oö. Fahrtechnikzentren massiv erhöht. Zu Kursen, die je nach Dauer 200 bis 220 Euro kosten, steuere man unbürokratisch 40 oder 75 Euro bei, erklärt Peter Aumayr von der OÖ Verkehrsabteilung. Die Bereitschaft, die eigenen Fähigkeiten am PS-starken Zweirad zu trainieren steige, berichtet ÖAMTC-Instruktor Erich Machtinger.