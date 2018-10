Mit dem Pferd zur Ruine Prandegg

Zur Begrüßung drückt er uns ein ofenfrisches Brotweckerl in die Hand. Immer an Wochenenden bäckt er in einem historischen Backofen köstliches Bauernbrot. Während unsere Pferde auf der Wiese grasen, verzehren wir mit Genuss ein Kotelett. Burgführer Berthold Moser: „Ab dem 12. Jahrhundert wechselten mehrmals die Besitzer, die aus bedeutenden Rittergeschlechtern stammten. Von 1534 bis 1631 gehörte sie den mächtigen Jörgern und wurde in den Urkunden als „stark und wohlversehen“ beschrieben. Die nachfolgenden Scherffenberger und Salburger ließen Prandegg unbewohnt. So verfiel die Burg rasch und wurde schon 1786 als Ruine bezeichnet. 1823 ging sie in den Besitz der Herzöge von Sachsen-Coburg über und blieb es bis heute. Seit 1996 arbeitet der Burgverein Prandegg mit vielen freiwilligen Helfern an der Erhaltung der Burg.“ So können wir auf den 26 Meter hohen Rundturm steigen und die Aussicht über das Mühlviertel bis zum Großen Priel und zum Ötscher genießen.

Josef Leitner ist Universitätslektor und besucht mit seinem Reisemobil interessante Plätze der Kultur und Natur