Was ist der Grund, dass Du nach 40 Jahren immer noch so einen starken Zuspruch beim Publikum findest?

Ich glaube, es ist der eigene Stil meiner Musik. Egal ob ich mit der tibetanischen Tempeltrompete spiele oder mit einer afrikanische Trommel spiele, man merkt das. Das Engagement für die Umwelt spielt sicher auch eine Rolle. Auch, dass ich überall Bayrisch rede.

Du bist absolut authentisch.

Ich bin so, wie ich bin. Und wie ich immer schon war.

Warum ist Dir der Dialekt so wichtig?

Vor 40 Jahren habe ich gemerkt, dass ich nicht auch noch Hochdeutsch singen muss, weil die bayerische Sprache schon eine Rock’n Roll Sprache ist. Ich habe das Glück gehabt, dass ich gesehen haben wie Kevin Coyne (britischer Rockmusiker, 1944–2004) von der Bühne runter röhrt.

Mit dem Texten tue ich mit hart. Ich könnte es mir auch so leicht machten wie die Amerikaner und singen I feel like an angel, oder I loose control oder I wake up in the morning. Oder Every day I see my honey, and I spend her all my money, river deep and mountain high, please tell me the reason why. (lacht) Wenn ich das auf Bayerisch sagen tät’, würde das heißen: Jeden Tag sehe ich meinen Schatz, und ich habe ihr mein ganzes Geld gegeben, der Fluss ist tief, der Berg ist hoch, sag’ mir doch warum. So leicht wie die Amis mache ich es mir nicht. Ich mache deshalb auch so gerne Filmmusik, weil ich mir da keine Texte einfallen lassen muss.

Ich glaube, es imponiert den Leuten auch, dass ich so viele Instrumente spiele, und in der Band alle Musiker Multi-Instrumentalisten sind und wir so ein abwechslungsreiches Konzert machen können. Unsere Haindling-Band spielt wirklich gut.

Was fällt Dir ein, wenn Du an Österreich denkst?

Eine innere Welle der Sympathie. Ich habe als Kind schon immer meine Ferien in Österreich verbracht, auf der Vögei-Alm in Forstau (nahe Schladming, Steiermark). Das Essen ist in Österreich hervorragend. Das Land ist mir auch sympathisch wegen des Tempolimits und weil sie in manchen Dingen weiter sind als wir.

Die Globalisierung wurde durch die Corona-Krise eingebremst, das Regionale hat eine Aufwertung erfahren. Eine Entwicklung, die Dir gefällt.

Das ist viel zu wenig. 99 Prozent geht immer noch über die Supermärkte. Es ist wunderbar, wenn ich auf dem Bauernmarkt in Straubing Brot, Käse oder Geräuchertes kaufe. Der große Umschwung wird erst kommen. Die Biobetriebe können sich leichter umstellen, die großen Bauern stellen nichts Regionales mehr her. Ich würde es für gut befinden, dass jeder, der regional einkaufen will, das auch tatsächlich macht.