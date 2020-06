Mit Charme statt Peitsche

Michael Schönborn ist „einer, der ganz viel Lob braucht“, und Katerina Jacob „nimmt es mit viel Humor“ – so beschreiben die oberösterreichischen Profitänzer Maria Jahn und Christoph Santner ihre Schützlinge bei der siebenten Staffel der ORF-Sendung Dancing Stars. Die Schauspieler Schönborn, Bruder von Christoph Kardinal Schönborn, und Jacob haben beide noch nie ein Bein auf das Tanzparkett gestellt, trotzdem machen sie sich überraschend gut, bestätigt das Sipbachzeller Geschwisterpaar, das seit 18 Jahren gemeinsam tanzt.

Jahn und Santner sind bei einem Welser Tanzclub und freuen sich, den Promis Beine machen zu können. Santner habe sich bereits eng mit Jacob angefreundet: „Sie ist aus Bayern, ich aus Oberösterreich, da schwimmen wir vom Schmäh her auf derselben Welle. Streng könnte ich zu Katerina nie sein, dafür ist sie viel zu lustig“, sagt Santner über seine 54-jährige Tanzpartnerin, die sich selbst als „Walross“ und ihn als „Hering“ bezeichnet.

Die beiden haben sogar eine Wette auf den Gewichtsverlust der Schauspielerin abgeschlossen. Sechs Kilo will sie bis zur ersten Sendung abnehmen. Wenn nicht, dann lädt sie den 26-Jährigen nach Kanada ein. „Es schaut gut für mich aus. Sie hat fast mehr zu- als abgenommen“, freut sich Santner. Jacob vergönne ihm ohnehin den Kanada-Urlaub, verriet sie doch in einem TV-Interview, warum sie so begeistert von ihrem Trainer ist: „Er riecht gut, er hat die richtige Größe und den geilsten Hintern der Welt.“