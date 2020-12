Michael Lindner neuer Klubvorsitzender der SPÖ-OÖ

Michael Lindner (37) wird neuer Klubvorsitzender der SPÖ Oberösterreich. Peter Binder aus der Linzer SPÖ rückt zum stellvertretenden Klubchef auf. Beide Entscheidungen seien einstimmig gefallen, so Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer nach der Klubsitzung am Dienstag. Der bisherige Fraktionschef Christian Makor war am Montag zurückgetreten, nachdem er am Wochenende alkoholisiert einen Parkschaden verursacht hatte.

Lindner startete seine politische Karriere in der Sozialistischen Jugend Oberösterreich, deren Vorsitzender er von 2005 bis 2011 war. Von 2015 bis 2018 saß er im Bundesrat, seit zwei Jahren ist er Abgeordneter zum oberösterreichischen Landtag. In seiner Wohngemeinde Kefermarkt im Mühlviertel ist der verheiratete Vater zweier Kinder seit 2015 Gemeinderat.

"Politischer Familienmensch"

Lindner beschreibt sich selbst als „politischen Familienmenschen“ und jemanden, der bereits sehr jung die Auffassung vertreten habe: „Wenn dir etwas nicht passt, ist es wichtig, dass man selbst anpackt.“ Diese Einstellung habe ihn früh in die Politik gebracht. Sein Leitsatz laute „Gerechtigkeit und gerechte Chancen für alle Menschen“. Im Klub wird der bisherige Sprecher für Sport, Tourismus und Menschenrechte sich nun um die Bereiche Finanzen und Verfassung kümmern.

Das durch die Rochade freiwerdende Mandat im Landtag übernimmt Doris Margreiter, Präsidentin des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Oberösterreich und ehemalige Nationalratsabgeordnete. Als stellvertretender Landesparteivorsitzer wird Makor, der erst beim Landesparteitag am Samstag in dieser Funktion bestätigt worden war, nicht nachbesetzt.

Gerstorfer stehen auch nach Makors Abgang noch fünf Stellvertreter zur Seite. Was mit der Landesliste für die Landtagswahl 2021, wo Makor auf Platz vier gereiht ist, geschieht, soll der Landesparteivorstand demnächst klären.