MIC ist mit Zoll-Software weltweit erfolgreich

Das Linzer Softwareunternehmen MIC (Managing International Customs and Trade Compliance) hat in der Linzer Lederergasse nach 20 Monaten Bauzeit eine neue Firmenzentrale bezogen. „Als eigentümergeführtes Unternehmen bekennen wir uns klar zu Linz und sorgen dafür, dass Arbeitsplätze und Wertschöpfung am heimischen Wirtschaftsstandort erhalten bleiben“, sagt MIC-Chef Alfred Hiebl.