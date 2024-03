Meningokokkenfall im Mühlviertel: Infizierte Person besuchte Disco

Nach einem Meningokokkenfall im Mühlviertel warnt das Land Oberösterreich etwaige Kontaktpersonen: Eine unwissentlich infizierte und mittlerweile erkrankte Person habe am 2. März die Diskothek "Schlag" in Grünbach bei Freistadt besucht. Man empfehle allen, die sich zur selben Zeit am selben Ort aufgehalten haben dringend, ihren Gesundheitszustand beobachten.