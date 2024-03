Erstes Gebärdensprachencafé in Linz: Mit Kapuze zum Cappuccino

Sie ist froh, hier zu arbeiten. Für Faie ist es eine Chance, auf dem freien Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, sie will nach ihrer Zeit im Café auf jeden Fall in der Gastronomie bleiben.

Bei dem Arbeitsintegrationsprojekt der Barmherzigen Brüder Linz mit Unterstützung vom AMS arbeiten die gehörlosen Personen im Café Gutmut für ein Jahr. Dabei haben sie Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln und ihre Kompetenzen zu erweitern. Im Vorfeld bekommen die Mitarbeitenden eine Einschulung vom Umgang mit der Kaffeemaschine bis zum Servieren.

Doch auch nach der Beschäftigung werden sie nicht alleine gelassen. Danach gibt es Coachings und Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung. Einen Austausch mit künftigen Arbeitgebern soll es ebenfalls geben, um herauszufinden, was nötig ist, um gehörlose Menschen optimal in den Betrieb zu integrieren.

Viele scheitern an der Sprachbarriere

Denn die Integration von Gehörlosen in den freien Arbeitsmarkt ist oft schwierig, weiß Johannes Fellinger, Primar und Vorstand des Instituts für Sinnes- und Sprachneurologie der Barmherzigen Brüder in Linz. "Man muss den Gehörlosen mehr zutrauen. Sie müssen von den Kolleginnen und Kollegen eingeladen werden in die Gemeinschaft. Viele scheitern an der Sprachbarriere und die Gehörlosen isolieren sich."