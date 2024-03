k.u.k. Hofbäckerei in Linz: Tradition und Innovation im "Wohnzimmer"

In der Backstube herrscht Hochbetrieb. Alles, was in der k.u.k Hofbäckerei in den Verkauf und auf die Teller kommt, ist handgemacht.

Am heutigen Weltfrauentag hat Corinne Wandling eine besondere Mission: "Alle Frauen, die zu uns kommen, bekommen ein Linzer Auge mit Friedenslicht geschenkt. Damit will ich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass der Frauentag in vielen anderen Ländern ein gesetzlicher Feiertag ist."