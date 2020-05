„Meine Freiheit ist mir viel wert“

Auch in seiner Arbeit will er „etwas ganz anderes, immer wieder Neues, weil es interessant ist“. Seine Eltern haben den 37-Joch-Hof noch im Vollerwerb geführt, dazu kommen rund 20-Joch-Wald. Er hat sich auf die Mutterkuh-Haltung spezialisiert, die rund 20 Stück Vieh sind von April bis Anfang November auf der Weide. Dazu baut er noch Weizen, Roggen, Dinkel und Erdäpfel an. Alles ist bio. Die Landwirtschaft bringt rund 40 Prozent des Erlöses, 60 Prozent das Nebengewerbe. Seit Jahren bäckt er Bio-Dinkel- und Vollkornbrote, weiters produziert er Nusskipferl, Mohn- und Dinkel-Vollkornkekse, rund 600 bis 700 Kilogramm im Jahr.

Weiters stellt er die verschiedensten Müsli-Sorten her. So zum Beispiel Bio-Honig- oder Schokomüsli. Unter der Marke „Mühlviertler Spezereien“ beliefert er verschiedene Märkte, dienstags und freitags den Winkler-Markt in Linz-Aufhof. Regelmäßig fährt er auch in die Spar-Zentrale in Marchtrenk. „Als ich dort das erste Mal mit meinem Autoanhänger aufgekreuzt bin, haben sie gelacht.“ Er werde aber wegen seiner regionalen Produkte sehr geschätzt, „ich bin angenehm überrascht, wie gut das funktioniert“.