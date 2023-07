Mehrere Verletzte: Pkw-Lenkerin streifte Fahrschulauto in Oberösterreich

Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall, in den ein Fahrschulauto verwickelt wurde, Montagnachmittag in Innergrub in Pinsdorf im Bezirk Gmunden in Oberösterreich gefordert. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.

Eine 26-jährige Pkw-Lenkerin geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den Wagen einer Fahrschule mit einer 19-jährigen Fahrschülerin am Steuer und ihrem 52-jähriger Lehrer auf dem Beifahrersitz.

