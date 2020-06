Mehr Geld für Hochwasserschutz gefordert

Nicht gut zu sprechen auf Oberösterreichs Landespolitik ist Schärdings Bürgermeister Franz Xaver Angerer. Seine Gemeinde ist extrem stark vom Hochwasser betroffen. Seit dreieinhalb Jahren liegen fertige Pläne für Schutzmaßnahmen in der Schublade. „Bisher ist die Realisierung immer am Geld gescheitert. Wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verleiren“, wettert Angerer. Fußball-Rekordmeister Rapid stellt sich in den Dienst der guten Sache. Der Klub, der von 29. Juni bis 6. Juli ein Trainingslager in Schärding abhält, verzichtet anlässlich des Testspiels gegen eine Bezirksauswahl auf die Startgebühr von 13.000 Euro und garantiert alle Einnahmen dem vom Hochwasser stark betroffenen Gastgeber SK Schärding.

In Goldwörth, Bezirk Urfahr-Umgebung, herrschte am Donnerstag noch immer Ausnahmezustand. Der Ortsteil Hagenau ist von der Außenwelt abgeschnitten. Bewohner und Helfer ziehen mit Schaufeln und Besen durch die Straßen.