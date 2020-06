Medizinstudium in Linz: „Zuwarten grenzt an Fahrlässigkeit“

Von rund 5000 Bewerbern ergatterten im Vorjahr 740 Nachwuchsärzte einen Studienplatz an der Medizinischen Universität Wien. Von ihnen kommen 100 Studenten in den drei Universitätsstädten Wien, Innsbruck und Graz aus Oberösterreich – nur wenige kehren nach ihrer Ausbildung zurück, so Wolfgang Stampfl, Projektleiter der Organisation MedUni Linz. „Es ist fünf nach zwölf", warnt der Jurist.