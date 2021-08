Maßgeschneiderte Qualität, persönlich geliefert

„Wir sind ein Familienunternehmen in der fünften Generation“, präsentiert sich die Firma im Prospekt. „Bereits 1850 ging die kleine Schmiede im Wald in unseren Familienbesitz über. Bis 1960 wurde sie als Huf- und Wagenschmiede geführt. 1970 begannen wir uns ausschließlich auf die Herstellung von Türen und Toren zu spezialisieren. Heute produzieren wir am Standort Natternbach (Bez. Grieskirchen) Stalltüren und Stalltore für Landwirte in Österreich, Südtirol, der Schweiz und Teilen Deutschlands.“