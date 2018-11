„Massagen nur im privaten Umfeld“

Kritisiert wurde weiters, dass der Studioinhaber den männlichen Schülern in Männer-Workshops beigebracht hat, „Frauen zu jagen, ein Nein nicht zu akzeptieren“. Der Studioleiter sagt: „Der Großteil unserer Kunden sind Frauen. Eine Frauenfeindliche Meinung und eine solche Aussage sind absurd.“ Die teilnehmenden Männer würden ihn in so einem Fall ermahnen.

Dem Studioleiter wird auch vorgeworfen, dass er keine Kritik an seinem „Guru“ Narcis Tarcau alias Swami Vivekananda Saraswati, der in Thailand lebt und von dem er gelernt hat, zugelassen hat. Auch Kritik an dessen Lehren sollen nicht möglich gewesen sein. „Es gibt immer die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen und es ist jedem überlassen, wie weit er das Gelernte in seinem Leben umsetzt“, meint er. „Wir hatten sogar eine Veranstaltung, wo jeder Kritik am System und an Lehrern üben konnte.“

Derzeit bietet er selbst „auf ärztlicher Empfehlung nach einer starken Lungenentzündung“ keine Kurse an.

Anzeigen gegen den Studioleiter sind bis dato weder bei der Staatsanwaltschaft noch bei der Polizei eingegangen.