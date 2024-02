Masern: Infizierter Badegast war in Therme Geinberg wellnessen

Die Bezirkshauptmannschaft Ried hat am Freitag informiert, dass am Abend des 13. Februars eine infizierte und inzwischen an Masern erkrankte Person die Therme Geinberg im Innviertel besucht hat. Wegen der hohen Infektiosität könnten sich Badegäste angesteckt haben.

Daher rät die BH jenen Personen, die keine Immunität durch zwei Masern-Mumps-Röteln Impfungen oder durch eine durchgemachte Masern-Erkrankung haben, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Sofort Hausarzt anrufen

Sollten bis zum 5. März Krankheitszeichen wie hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum auftreten, sollte umgehend der Hausarzt angerufen werden, hieß es weiter.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte diese Woche wegen stark steigender Masern-Infektionszahlen Alarm geschlagen: Im vergangenen Jahr wurden weltweit mehr als 306.000 Masern-Fälle gemeldet, wie die WHO am Dienstag in Genf mitteilte. Das sei ein Anstieg von 79 Prozent gegenüber dem Jahr 2022.

Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gab es mit Stand 21. Februar in Österreich seit Jahresbeginn 129 bestätigte Masernfälle. 2023 waren 186 Infektionen registriert worden.