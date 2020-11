Maria Steiner dritter Vorstand in der VKB-Bank

Der Aufsichtsrat der Linzer Volkskreditbank AG (VKB) hat am Mittwoch Maria Steiner einstimmig zur Risikovorständin bestellt. Sie ist die erste Frau in dieser Position. Damit besteht der Vorstand ab Frühjahr 2021 aus drei Personen, neben Steiner aus Generaldirektor Christoph Wurm und Vorstandsdirektor Alexander Seiler. Wer Wurm - er zieht sich aus persönlichen Gründen zurück - als Vorstandsvorsitzender nachfolgt, ist noch nicht bekannt. Auf jeden Fall soll es einen geregelten Übergang geben, solange werde der 52-Jährige zur Verfügung stehen.

Steiner (58) arbeitete zuletzt als Vor-Ort-Prüferin der Österreichischen Nationalbank in Wien. Die gebürtige Salzburgerin übernahm nach ihrem Berufseinstieg bei der Chase Manhattan Bank etliche Führungspositionen in Banken, auch international.