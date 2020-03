Marathons in Linz und Wels abgesagt

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger hat aufgrund der von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen alle Veranstaltungen ab 500 Besucher outdoor und 100 indoor ab sofort untersagt. Betroffen davon sind in Linz mehrere anstehende Großveranstaltungen: So wird das Eishockey-Spiel der Liwest Black Wings Linz heute Abend gegen den KAC in der Linzer Eishalle ohne Publikum stattfinden. Abgesagt wird die heutige Veranstaltung Franzobels „Hanni“ im Linzer Brucknerhaus. Das Achtelfinal-Spiel der Europa League zwischen dem LASK und Manchester United am Donnerstag wird unter Ausschluss von Publikum stattfinden. Darüber hinaus wird auch der Linz-Marathon zum geplanten Termin am 5. April 2020 abgesagt. „Wir folgen damit den Maßnahmen des Bundes, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu bremsen“, erklären Bürgermeister Klaus Luger und Gesundheitsstadtrat Michael Raml.

Abgesagt worden ist auch der Welser Halbmarathon, der am kommenden Sonntag hätte stattfinden sollen.