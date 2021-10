Noch immer sind die genauen Umstände unklar, weshalb am Dienstag im Ortsgebiet von Mittertreffling (Bezirk Urfahr-Umgebung) ein 23-Jähriger plötzlich 30 bis 40 Mal auf seine Freundin eingestochen haben soll. Die Ermittlungen laufen noch, heißt es von der Landespolizeidirektion OÖ. Sie hofft auf Informationen aus der Einvernahme des mutmaßlichen Opfers.

Denn wie durch ein Wunder hat die 21-Jährige überlebt und ist außer Lebensgefahr. Wann sie jedoch reden kann, müsse man abwarten.

Frau sprang auf Vordach

Konkret ereignete sich der tragische Vorfall am Dienstag gegen 1.30 Uhr. Wie die Landespolizeidirektion in den frühen Morgenstunden berichtete, soll ein 23-Jähriger versucht haben, seine Freundin zu töten. Danach nahm er sich selbst das Leben.

30 bis 40 Messerstiche in den Rücken soll der Mann der 21-Jährigen zugefügt haben. Laut Polizei konnte sich das mutmaßliche Opfer jedoch selbst retten: Die Frau sprang aus dem ersten Obergeschoß des Wohnhauses auf ein Vordach und lief weiter zu den Nachbarn. Diese leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Inzwischen dürfte der 23-Jährige das Wohnhaus an mehreren Stellen in Brand gesetzt haben. Anschließend flüchtete er in Richtung der Prager Straße B125.

Psychiatrie

Lange hielt er sich jedoch nicht versteckt: Gegen zwei Uhr sprang der 23-Jährige ausgerechnet vor eines der Feuerwehrautos, die zum brennenden Wohnhaus unterwegs waren. Der Lenker des Tanklöschfahrzeuges versuchte noch, zu bremsen, dies gelang ihm jedoch nicht. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die anderen alarmierten Feuerwehrkräfte löschten währenddessen das in Brand gesetzte Wohnhaus. Eine 53-Jährige, die im ersten Stock schlief, musste gerettet werden. Es soll sich bei ihr um eine weitschichtige Verwandte des 23-Jährigen handeln.

Beide Frauen wurden ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Sie seien außer Lebensgefahr, erklärte bereits am Dienstagnachmittag ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Nun werde ermittelt.

Vieles ist über das Paar nicht bekannt. Auch war der 23-Jährige der Polizei noch nie aufgefallen. Beide dürften jedoch psychische Probleme gehabt haben, lernten sie sich angeblich in einer psychiatrischen Anstalt kennen.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das neue österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.