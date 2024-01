Mann warf Dachziegel auf vorbeifahrende Autos

Laut Polizeibericht öffnete er die Haustür mit einem Küchenmesser in der Hand und machte drohende Gesten. Trotz mehrmaligen Aufforderungen ließ der Mann das Messer nicht fallen, weshalb die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) zur Hilfe gerufen wurde.

Die SIG öffneten die Eingangstür gewaltsam und nahmen den 55-Jährigen fest. Während er sich in der Verwahrungszelle befand, verhielt er sich weiterhin aggressiv und urinierte in die Zelle. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt eingeliefert.