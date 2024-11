Mann beim Tauchen nach Golfbällen tödlich verunglückt

Beim Tauchen nach Golfbällen in einem See in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Sonntagnachmittag ein 55-jähriger aus dem Bezirk Perg tödlich verunglückt.

Als der Taucher deutlich über der Zeit unter der Wasseroberfläche blieb, setzte eine 55-Jährige aus Wien einen Notruf ab. Schließlich fanden die Rettungskräfte den Mann regungslos am Seeboden, berichtete die Polizei. Sie konnten ihn nicht wiederbeleben.