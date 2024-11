Die Bevölkerung der oberösterreichischen Bezirkshauptstadt Kirchdorf war am Sonntag aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen, nachdem Bürgermeisterin Vera Pramberger (SPÖ) im Juni mittels Volksabstimmung abgewählt worden war.

Pramberger hatte sich mit massiver Kritik an ihrer Amtsführung konfrontiert gesehen, man hatte ihr mangelndes Interesse an der Zusammenarbeit und an den Anliegen der Bürger vorgeworfen. Ende April sprachen ihr die Fraktionen von ÖVP, Grünen und FPÖ das Misstrauen aus. Ihr Amt legte sie aber erst nach einer Volksabstimmung im Juni, die gegen sie ausging, zurück. Seither führte SPÖ-Vizebürgermeister Stipo Luketina die Amtsgeschäfte.

Im Gemeinderat verfügen SPÖ und ÖVP über jeweils acht, die Grünen über fünf und die FPÖ über vier Sitze.