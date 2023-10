Mann attackiert Schwager bei Familientreffen mit Messer

Blutig endete ein Familientreffen am Sonntagnachmittag in Uttendorf im Bezirk Braunau in Oberösterreich. Nach einem Streit soll ein 44-jähriger Mann aus Nordmazendonien ein Messer gezückt und seinen Schwager damit attackiert haben.

Das bestätigte die Polizei am Montag. Beamte waren von einem Familienmitglied zu einem Familienstreit alarmiert worden, von einer Messerattacke sei beim Notruf noch keine Rede gewesen, sagte die Polizei.

