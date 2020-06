Mangel an Fachkräften bremst das Wachstum

Der Fachkräftemangel beeinträchtigt definitiv das Wirtschaftswachstum", betont Siegl im KURIER-Interview. Der Geschäftsführer der Austrian Business Agency, der Betriebsansiedelungsgesellschaft der Republik Österreich, sagt, der Fachkräftemangel sei in Oberösterreich noch stärker ausgeprägt als in ganz Österreich. Das Land ob der Enns sei in dieser Hinsicht auch ein bisschen Opfer des eigenen wirtschaftlichen Erfolges. Er beklagt unter anderem Mängel im Bildungssystem.

Siegl, der in Vöcklabruck geboren und aufgewachsen ist, belegt seine Aussagen mit Zahlen. Während Österreich bei der Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Arbeitskräften in den Jahren 2006 und 2007 noch den ersten Platz im „World Competitiveness Yearbook" belegt habe, sei es 2012 auf Platz 50 von 59 Staaten abgestürzt.

Den Fachkräftemangel bestätigt auch Oberösterreichs Siemens-Direktor Josef Kinast. „Wir haben viele Stellen ausgeschrieben und bekommen nicht die entsprechenden Mitarbeiter."