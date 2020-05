„Manche sind eben einmaliger“

Diese Selektion präsentierte sich gestern, Samstag, der Linse von Hubertus von Hohenlohe. Der Starfotograf hat sich etwas Besonderes für den Recall einfallen lassen: „Meine Idee war, dass ich die Kandidaten im Spiegel fotografiere. So sieht man mich schemenhaft im Hintergrund, was etwas Szenenhaftes hat. Außerdem freuen sich manche, wenn sie ein Foto mit mir haben.“ Die Bilder bekommt jeder Kandidat in einem signierten Passepartout als Andenken mit nach Hause.

Berührungsängste mit dem Promi gab es nicht. „Manchen habe ich einen Witz erzählen müssen, damit sie in die Kamera lächeln. Aber sie sind alle sehr locker und offen für meine Vorschläge.“ In der Mittagspause verfolgte der ehemalige Skirennläufer die Herrenabfahrt in Garmisch-Partenkirchen und scherzte mit Prödl, er sehe aus wie ein „amerikanischer Schauspieler aus einem B-Movie“.